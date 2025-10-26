В Хабаровске три человека погибли в ДТП

«Сегодня в 4.51 (21.51 мск субботы — ред.) в Хабаровске на регулируемом перекрёстке улиц Карла Маркса — Дикопольцева водитель Audi А5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Toyota Caldina. В результате столкновения водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм», — говорится в сообщении.