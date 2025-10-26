Ричмонд
В Хабаровске три человека погибли в ДТП

В Хабаровске при столкновении двух иномарок погибли три человека.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Три человека погибли после столкновения двух иномарок в Хабаровске, сообщает ГИБДД по региону.

«Сегодня в 4.51 (21.51 мск субботы — ред.) в Хабаровске на регулируемом перекрёстке улиц Карла Маркса — Дикопольцева водитель Audi А5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Toyota Caldina. В результате столкновения водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Временно ограничено движение по улице Карла Маркса на участке дороги от улицы Гайдара до улицы Дикопольцева, добавили в краевом ГИБДД.