В Хабаровске три человека погибли в ДТП

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Три человека погибли после столкновения двух иномарок в Хабаровске, сообщает ГИБДД по региону.
«Сегодня в 4.51 (21.51 мск субботы — ред.) в Хабаровске на регулируемом перекрёстке улиц Карла Маркса — Дикопольцева водитель Audi А5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Toyota Caldina. В результате столкновения водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Временно ограничено движение по улице Карла Маркса на участке дороги от улицы Гайдара до улицы Дикопольцева, добавили в краевом ГИБДД.