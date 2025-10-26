Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в результате ДТП в Хабаровске

В результате ДТП в Хабаровске погибли три человека. Об этом 26 октября сообщили в УМВД России по городу.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Хабаровске на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса — Дикопольцева водитель Audi А5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Toyota Caldina», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля марки Toyota. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в Тайшетском районе Иркутской области в результате съезда с дороги погибла девушка. Отмечалось, что 37-летняя водитель не справилась с управлением автомобилем ВАЗ-2107 и допустила съезд автомобиля с проезжей части с последующим опрокидыванием.