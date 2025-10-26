Три человека погибли в результате ДТП в Хабаровске

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в Тайшетском районе Иркутской области в результате съезда с дороги погибла девушка. Отмечалось, что 37-летняя водитель не справилась с управлением автомобилем ВАЗ-2107 и допустила съезд автомобиля с проезжей части с последующим опрокидыванием.