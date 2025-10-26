Shot: Три человека погибли в аварии в центре Хабаровска

В центре Хабаровска произошла авария с участием двух машин, в результате которой погибли три человека. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
ДТП произошло около 5:00 по местному времени (22:00 по московскому времени 25 октября) рядом со зданием мэрии города на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Водитель автомобиля Audi A5 проехал на красный сигнал светофора, после чего на большой скорости столкнулся с машиной Toyota Caldina.
— В результате аварии погибли водитель и два пассажира Toyota. Автомобиль перевернулся и вылетел за пределы проезжей части. Водитель Audi получил травмы, но выжил, — сказано в публикации.
На месте инцидента работают сотрудники ГАИ и следователи. Причины ДТП уточняются. Проверяется версия о возможном опьянении водителя Audi.
25 октября в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Самаре пострадали семь человек, включая четырех детей. По данным СМИ, в автобусе ехала группа детей-спортсменов.