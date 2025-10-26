Shot: Три человека погибли в аварии в центре Хабаровска

ДТП произошло около 5:00 по местному времени (22:00 по московскому времени 25 октября) рядом со зданием мэрии города на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Водитель автомобиля Audi A5 проехал на красный сигнал светофора, после чего на большой скорости столкнулся с машиной Toyota Caldina.