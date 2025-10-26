Собянин: Силы ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву

Беспилотный аппарат ВСУ, летевший в направлении Москвы, был перехвачен системами ПВО РФ. Об этом градоначальник Сергей Собянин написал в Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава региона.
Днем ранее мэр Москвы также писал о массированной атаке ВСУ на столицу. Так, Собянин сообщил о седьмом сбитом за ночь дроне ВСУ на подлете к Москве.
