Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву

На подлете к столице ПВО РФ сбили один БПЛА ВСУ утром 26 октября.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотный аппарат ВСУ, летевший в направлении Москвы, был перехвачен системами ПВО РФ. Об этом градоначальник Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава региона.

Днем ранее мэр Москвы также писал о массированной атаке ВСУ на столицу. Так, Собянин сообщил о седьмом сбитом за ночь дроне ВСУ на подлете к Москве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше