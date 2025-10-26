Шаман Зайцев «увидел» убийство Усольцевых в тайге

Почти месяц продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края. Основной версией, которой придерживаются следователи, является несчастный случай. Пользователи Сети и местные жители рассматривают другие варианты, порой самые невероятные, заявляя о том, что это аномальное место и семья исчезла именно по этой причине.
Сибирский шаман тывинской традиции небесного происхождения Виктор Зайцев рассказал aif.ru об особенностях Кутурчинского Белогорья.
«Я буквально недавно проезжал в тех местах. Глубоко в лес не ходил. Вряд ли там что-то аномальное. Места непростые, но аномальность — это другое», — отметил он.
Шаман объяснил, что он подразумевает, говоря о непростых местах.
«Непростые в значении мало посещаемые и накопившие энергию. К таким местам нужно относиться с уважением и почтением», — уточнил Зайцев.
При этом, по словам шамана, энергетика места не имеет никакого отношения к случившемуся с Усольцевыми.
«Я говорил, что там люди были. Усольцевы либо во что-то влезли случайно, либо по недомыслию. В то, что им не нужно было знать или быть свидетелями. Их убрали. Может случайно, может на эмоциях», — сказал он.
Ранее шаман Зайцев объяснил, что в живых может остаться только пятилетняя Арина. которую пожалели те, кто лишили ее родителей. Собеседник издания порекомендовал искать девочку в населенном пункте дальше 100 км от Кутурчина, но не в городе.
Сергея, Ирину и Арину Усольцевых последний раз видели 28 сентября. в этот день они отправились в поход в районе Кутурчинского Белогорья. До настоящего времени судьба семьи неизвестна.