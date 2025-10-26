При стрельбе в Вашингтоне пострадали более 10 человек

Несмотря на объявленное усиление мер по борьбе с преступностью, в американской столице произошло несколько инцидентов — в результате семи случаев стрельбы в разных районах Вашингтона в ночь с пятницы на субботу пострадали 12 человек. Как сообщает Washington Post, это наибольшее количество пострадавших за одну ночь с момента начала специальных полицейских рейдов в августе.