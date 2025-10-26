При стрельбе в Вашингтоне пострадали более 10 человек

Особое внимание привлёк инцидент рядом с кампусом Говардского университета, где во время встречи выпускников были ранены пять человек. Серия ночных перестрелок произошла несмотря на заявления властей о предпринимаемых мерах по стабилизации оперативной обстановки в округе Колумбия.
Напомним, в сентябре Трамп пригрозил чрезвычайным положением в Вашингтоне из-за миграционной политики. По его словам, округ Колумбия превратился из одного из самых опасных и охваченных убийствами мест в США.
