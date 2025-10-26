«Выходить страшно»: водитель в Подъяпольске не смог заправиться из-за тигра

В Подъяпольске Шкотовского района водитель встретил амурского тигра, когда подъезжал к заправке. Попытки припугнуть животное не увенчались успехом, больше испугался все же человек, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на соцсети.
Все произошло в темное время суток. Полосатый хозяин приморской тайги вальяжно перешел через дорогу, подошел ближе к автомобилю и без стеснения начал красоваться перед видеорегистратором.
«Как заправиться? Выходить страшно», — комментирует водитель из машины. Припугнуть хищника звуковым сигналом тоже не удалось — тигр отошел всего на пару метров.
Ранее «КП» писала о том, что в Приморье откроют первый в России центр реабилитации тигров.