«Выходить страшно»: водитель в Подъяпольске не смог заправиться из-за тигра

В Подъяпольске Шкотовского района водитель встретил амурского тигра, когда подъезжал к заправке. Попытки припугнуть животное не увенчались успехом, больше испугался все же человек, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на соцсети.