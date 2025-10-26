В Хабаровске в ДТП погибли три человека

В Хабаровске на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель Audi A5, двигаясь на высокой скорости, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina. От полученных травм водитель и два пассажира японской машины скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
После аварии движение по улице Карла Маркса на участке от улицы Гайдара до Дикопольцева было временно ограничено. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и рекомендуют водителям заранее выбирать объездные маршруты.
Ранее в Белореченском районе Краснодарского края произошла крупная авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой погибли три человека, включая обоих водителей.