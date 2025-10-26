В Хабаровске в ДТП погибли три человека

По предварительной информации, водитель Audi A5, двигаясь на высокой скорости, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina. От полученных травм водитель и два пассажира японской машины скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.