В Сирии произошла перестрелка между курдами и правительственными войсками

Бои вспыхнули в районах, находящихся под контролем правительственных войск.

Источник: Аргументы и факты

В восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошли вооружённые столкновения между силами переходного правительства Сирии и курдскими формированиями, сообщает телеканал Syria TV. Бои вспыхнули в районах, находящихся под контролем правительственных войск.

По данным источника, подразделения курдской коалиции «Силы демократической Сирии» предприняли попытку проникновения в населённые пункты Михкан и Эль-Кишма. Однако правительственные войска отразили нападение и удержали занимаемые позиции. Перестрелки между сторонами длились несколько часов.

В то же время представители СДС заявили, что обстрелу подвергся город Абу-Хаммам, расположенный на восточном берегу Евфрата. В ответ курдские бойцы открыли ответный огонь по позициям противника. Командование коалиции заявило, что начато расследование обстоятельств инцидента.

Ранее в Германии пострадали два человека в результате стрельбы в городе Эссен. Сейчас полицейские ищут напавшего.

