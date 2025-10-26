Охотник Федюнин оценил версию об аномальной зоне, где пропали Усольцевы

Загадка таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края может остаться неразгаданной. Пользователи Сети заявили о том, что во всем виновата аномальная зона в тех местах. Сторонники этой версии обратили внимание на то, что на этой территории 2019 году пропал бесследно человек, совсем недавно исчез рыбак, а в 1954 году потерпел крушение пассажирский Ил-12.
В беседе с aif.ru общественник, охотник, эксперт по выживанию Василий Федюнин объяснил, почему связывать исчезновение семьи с некой аномальной зоной некорректно.
«Люди в тайге пропадают регулярно. Рыбаки, охотники, грибники и так далее. Это статистика. В диком месте за 70 лет несколько происшествий — лично для меня это не показатель аномальности», — рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что при правильной подготовке к походу шансы на спасение существенно увеличиваются.
Отметим, что 23 октября 2025 года стало известно об исчезновении рыбака не очень далекоот места пропажи семьи Усольцевых. Местонахождение мужчины остается неизвестным. 28 августа 2019 года примерно в том же районе пропал 67-летний Владимир Шатыгин. 28 октября 1954 года в этой же местности потерпел крушение Ил-12 авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер врезался в гору, погибли 19 человек. 28 сентября этого года ушли в поход и не вернулись Ирина, Сергей и Арины Усольцевы.