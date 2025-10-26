Охотник Федюнин оценил версию об аномальной зоне, где пропали Усольцевы

Загадка таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края может остаться неразгаданной. Пользователи Сети заявили о том, что во всем виновата аномальная зона в тех местах. Сторонники этой версии обратили внимание на то, что на этой территории 2019 году пропал бесследно человек, совсем недавно исчез рыбак, а в 1954 году потерпел крушение пассажирский Ил-12.