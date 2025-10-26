Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Северных Курил. Эту информацию предоставила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Источник: Life.ru

Землетрясение произошло в Тихом океане в ночь на 26 октября.

«Эпицентр находился в 78 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — приводит РИА «Новости» комментарий сейсмолога.

Очаг залегал на глубине 56 километров. Сейсмолог отметила, что жители Северо-Курильска могли ощущать подземные толчки мощностью до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее Life.ru сообщал, что 25 октября на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки ощущались на значительном расстоянии от Петропавловска-Камчатского — в 373 километрах от города.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.