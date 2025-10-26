Появились подробности ДТП с автобусом, в котором пострадали дети

«В этот день в Самаре в УСЦ “Грация” проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором команда прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания», — говорится в сообщении министерства.