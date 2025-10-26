В Благовещенске один человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов

Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов в Благовещенске, сообщила Госавтоинспекция Амурской области.
«Около 04:00 на ул. Заводская, в районе дома 154, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двух пешеходов — 17-летнего парня и 38-летнюю женщину. В результате женщина от полученных травм скончалась…» — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Юноша получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Его личность устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют другие обстоятельства происшествия.
