В Благовещенске один человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов

«Около 04:00 на ул. Заводская, в районе дома 154, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двух пешеходов — 17-летнего парня и 38-летнюю женщину. В результате женщина от полученных травм скончалась…» — отметило ведомство в своём Telegram-канале.