Кран упал прямо на проезжую часть: 10 лет страшной трагедии на Маршала Жукова

26 октября 2015 года. Около пяти часов вечера на улице Маршала Жукова в районе «Аларм-сервиса» на проезжую часть рухнул башенный кран. Близится час пик рабочего дня, и оживлённый проспект быстро застывает в гигантской пробке. Люди ещё не знают, что упавшая со стройки махина унесла с собой жизни четырёх человек, в том числе — семьи с грудным ребёнком.
«На Жукова упал кран на дорогу. Две машины в хлам, улица стоит, “Тойоту RAV4” примяло к асфальту, ужас!» — сообщал читатель паблика «Аварийный Омск».
Мы приводим этот пост ниже. Если выстроить комментарии по хронологии, можно увидеть шок, который охватывает читателей в первые минуты после трагедии, а за ним — попытки людей найти хоть какие-то подробности случившегося.
«До места происшествия мы добирались очень долго, потому что весь центр города стоит в пробках», — рассказывает журналист «12 канала» в новостном выпуске. — «Улица Жукова почти вся перекрыта до улицы Маяковского. Проехать здесь невозможно: много машин спецтранспорта, пожарные, скорая отъезжают, подъезжают…».
Был на месте происшествия и наш корреспондент — его фотографии вы видите в этом материале.
Спецтехника, которая смогла оттащить многотонный кран, прибыла на место только спустя полтора часа.
«Когда мы подъехали, была небольшая пробка — в это время там всегда пробка» — рассказывал Om1 очевидец трагедии, водитель инкассаторской машины Сергей Дербуш. — «Всё в один миг произошло: сначала он воткнулся стрелой и затем упал набок. Все, кто был рядом и кто мог, кинулись на помощь, и своими руками пытались поднять кран. Все, наверное, считают чудом, что не оказались на их (пострадавших) месте, но в тот момент никто не думал о себе. Люди пытались помочь всем, чем могли».
Но даже тридцать взрослых мужчин не смогли сдвинуть с места многотонную конструкцию.
Помимо «Тойоты», под краном оказалась и «Газель-Соболь». Всего в страшной трагедии пострадали шестеро человек: крановщик Фёдор Елькин, четверо пассажиров «Тойоты» и водитель «Газели». Четверо из них погибли: водитель иномарки и его супруга, их 4-месячный сын, а также водитель «Газели».
На стройке, на которой стоял злополучный кран, возводился апарт-отель «Маршал». Застройщиком являлось одноимённое ООО, а работы на объекте выполняла группа компаний «Джаст Фит Лайф». Как выяснили следователи, на стройке не только не проводились ежедневные осмотры и проверки технического состояния, но и не соблюдались техрегламенты по установке башенного крана. В момент падения кран заливал раствором сваи фундамента. От съезда за пределы рельс его должны были защищать тупиковые упоры, однако строители поставили их слишком близко к краю рельсов, поэтому, когда кран начал откатываться назад, они не сработали. Кроме того, как выяснилось позднее, у крана не работал один из тормозов.
По горячим следам задержали троих: учредителя ООО «Группа компаний Жилстрой Джаст Фит Лайф» Виктора Полукарова, гендиректора этой же компании Константина Семёнова и начальника строительного участка Сергея Маслёнкина. Позднее к ним присоединился и крановщик Фёдор Елькин. Любопытно, что он один признавал вину; остальные пытались свалить вину на ООО «ПМК-944 Треста Железобетон», которая получила право вести работы за две с половиной недели до трагедии.
Позднее осудили и допустившего кран к работе госинспектора Сибирского управления Ростехнадзора Константина Иванова. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения по статье 293 УК РФ — «Неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Что же до других обвиняемых, то судебный процесс по ним закончился уже в 2017 году. Их также отправили в колонию-поселение: Виктора Полукарова — на 4 года, Константина Семёнова и Сергея Маслёнкина — на 3,5 года, а Фёдора Елькина — на 2 года. Елькин, при этом, сумел дополнительно отсудить у «Джаст Фит Лайф» 150 тысяч рублей.
Компенсацию за моральный и материальный ущерб сумели получить восемь родственников погибших. Суммарно им выплатили более 17 миллионов рублей, причём выплаты растянулись на несколько лет.
Застройщик апарт-отеля, группа компаний «Джаст Фит Лайф», была окончательно ликвидирована в 2023 году. В том же году окончательно ввели в эксплуатацию апарт-отель «Маршал»: достраивала его всё та же ООО «ПМК-944 Треста Железобетон». Интересно, что юрлицо апарт-отеля — ООО «Апарт-отель “Маршал” — в конечном счёте было признано банкротом.
Четырёхлетний Игорь Богданов, в один миг оставшийся сиротой, долго восстанавливался после трагедии. О его судьбе в 2020 году рассказывал NGS55: на тот момент он учился в третьем классе, жил вместе с бабушкой и увлекался дзюдо.
«Родителей мы иногда вспоминаем. Недавно в школе задали ребятам задание — подготовить рассказ о своей семье на английском языке. Игорь рассказал про всех: о маме, папе, братике Егоре и бабушке с дедушкой. А если на занятиях просят нарисовать портреты близких, мы обязательно рисуем всю семью: маму, папу, Егорушку, бабушку и дедушку. Он всё помнит», — рассказывала бабушка Игоря Светлана Щербак.