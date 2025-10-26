Кондратьев: дроны ВСУ влетают в многоэтажки, пытаясь обойти ПВО

Украинские дроны врезаются в многоэтажки, как в подмосковном Красногорске, поскольку пытаются обойти российские средства ПВО, сообщил в разговоре с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь с 24 на 25 октября на территории России был уничтожен 121 украинский БПЛА.
Дроны были ликвидированы в Ростовской, Смоленской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Московской и других областях.
За день до этого один из украинских дронов влетел в квартиру многоэтажного жилого дома в Красногорске. Беспилотник летел на высоте примерно 40 метров.
«Почему дроны летают на такой высоте? Наши системы ПВО становятся все эффективнее, и ничего не остается украинским дронам, как лететь гораздо ниже. И поэтому они попадают в жилые многоквартирные дома. То есть это не попытка атаковать дом, а попытка атаковать объект в Московской области. ВСУ просчитываются, поэтому дроны попадают в дома», — отметил эксперт.
Ранее Кондратьев сказал, откуда дроны ВСУ летели в сторону Подмосковья.