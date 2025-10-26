В Приамурье десять человек пострадали в ДТП с автобусом, один погиб

В Амурской области число пострадавших в аварии с автобусом и рефрижератором возросло до десяти человек. По предварительным данным, водитель автобуса погиб по дороге в больницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, водитель автобуса Yotong 1978 года рождения умер по пути в медицинское учреждение. Еще 10 человек, включая водителя грузовика, с травмами доставлены в больницу», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, на данном участке дороги наблюдается затруднение движения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
