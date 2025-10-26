В Ангарске 44-летняя водитель «Subaru Forester» пострадала в ДТП

В Ангарске в аварии пострадали два человека. Серьезное ДТП произошло вечером 25 октября на пересечении улиц Коминтерна и Блудова. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Автомобиль Honda Shuttle двигался по улице Коминтерна на зеленый сигнал светофора. В этот момент со встречного направления на перекрестке поворачивал Subaru Forester, который тоже ехал на зеленый, — уточнили в пресс-службе полиции.
Водитель Subaru не предоставила преимущество Honda, в результате машины столкнулись. 44-летняя женщина, которая была за рулем первой иномарки, получила ушибы. Инспекторы установили, что оба автомобилиста были пристегнуты ремнями безопасности.
