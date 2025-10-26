В МВД подвел итог массовой драки в Коммунарке: выдворение из РФ и тюрьма

В начале октября в Махачкале произошла массовая драка среди подростков. Тогда в соцсетях появилась информация об избиении школьников. В опубликованном видео толпа подростков избивала ногами трех лежащих на земле сверстников во дворе на улице Ирчи Казака. Избиение длилось до тех пор, пока его не увидела местная жительница. Она пригрозила вызвать полицию, и некоторые школьники испугались и убежали. Но остальные не послушались и продолжили бить лежащих ребят.