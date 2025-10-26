В МВД подвел итог массовой драки в Коммунарке: выдворение из РФ и тюрьма

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, всех иностранцев, устроивших драку в Коммунарке, ждет наказание. В качестве наказания часть из них ожидает лишение свободы, а остальные — принудительная высылка из РФ.
Она также сообщила, что тех мигрантов, кого не посадят в тюрьму, вышлют из страны и запретят въезд в Россию.
«В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК “Прокшино” МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством РФ», — следует из обращения Волк в Telegram-канале.
Напомним, что 25 октября в Коммунарке десятки людей устроили драку с использованием лопат и палок. Как позднее подтвердила Волк, было задержано порядка 40 человек. Кроме этого, как уточнила представитель МВД, инцидент получил правовую оценку по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия. Также она отметила, что следствие провело необходимые мероприятия по расследованию инцидента.
Спустя некоторое время стали известны подробности драки в Коммунарке. Оказалось, что участники заранее договорились встретиться для выяснения отношений, то есть потасовка была как бы запланированной. KP.RU публиковал видеозапись массовой драки в Коммунарке.
В начале октября в Махачкале произошла массовая драка среди подростков. Тогда в соцсетях появилась информация об избиении школьников. В опубликованном видео толпа подростков избивала ногами трех лежащих на земле сверстников во дворе на улице Ирчи Казака. Избиение длилось до тех пор, пока его не увидела местная жительница. Она пригрозила вызвать полицию, и некоторые школьники испугались и убежали. Но остальные не послушались и продолжили бить лежащих ребят.
После массовой драки подростков в Дагестане завели уголовное дело. Следственный комитет также начал проверку, а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить ему все подробности случившегося.