Аномалия места: почему никаких следов Усольцевых не могут найти уже месяц

28 сентября двое взрослых и пятилетняя девочка покинули туристическую базу и отправились в короткий поход по Кутурчинскому Белогорью. В этот день Сергея, Ирину и Арину Усольцевых в последний раз видели немногочисленные свидетели. Почти месяц продолжаются их поиски. В поисках ключа к тайне исчезновения семьи участники тематических сообществ находят удивительные и подчас мистические детали. Так, они обратили внимание на то, что на территории, где ищут Усольцевых и раньше пропадали люди и даже разбился самолет. В беседе с aif.ru эксперты объяснили, считается ли зона аномальной и как ее энергетика могла повлиять на ситуацию.
Энергетика места не при чем, во всем виноваты люди.
Сибирский шаман тывинской традиции небесного происхождения Виктор Зайцев объяснил, что энергетика Кутурчинского Белогорья, действительно, особенная.
«Я буквально недавно проезжал в тех местах. Глубоко в лес не ходил. Вряд ли там что-то аномальное. Места непростые, но аномальность — это другое. Здесь непростые места — в значении мало посещаемые и накопившие энергию. К таким местам нужно относиться с уважением и почтением», — уточнил Зайцев.
По словам шамана, энергетика места никак не могла повлиять на историю Усольцевых.
«Я говорил, что там люди были. Усольцевы либо во что-то влезли случайно, либо по недомыслию. В то, что им не нужно было знать или быть свидетелями. Их убрали. Может случайно, может на эмоциях», — сказал он.
Ранее шаман Зайцев объяснил, что в живых может остаться только пятилетняя Арина. которую пожалели те, кто лишили ее родителей. Собеседник издания порекомендовал искать девочку в населенном пункте дальше 100 км от Кутурчина, но не в городе.
Усольцев пошел к месту силы, но не справился с испытанием.
По мнению сибирского шамана Алексея Борисова, сильная энергетика Кутурчинского Белогорья сыграла свою роль в трагедии Усольцевых.
«Усольцев пошел к месту силы, чтобы ощутить эту энергетику, показать насколько он силен. Оказалось, что сил у него не хватило», — объяснил Борисов.
По мнению шамана, идея похода принадлежала главе семьи, а Ирина Усольцева была против.
«Насколько я всю ситуацию увидел, идея принадлежала мужчине, а супруга его явно была против. Он должен был понимать, оценивать правильно ситуацию, что идти в такой поход с ребенком достаточно глупо. Но эмоции взяли верх над разумом, поэтому он и пошел, и повел за собой еще и семью. Достаточно глупое, эмоциональное решение», — сказал собеседник издания.
Шаман уточнил, что Усольцевых уже нет в живых, их останки будут найдены позже.
Никакой аномалии, люди в тайге пропадают регулярно.
Эксперт по выживанию Василий Федюнин уверен, что говорить об аномалии на Кутурчинском Белогорье некорректно.
«Люди в тайге пропадают регулярно. Рыбаки, охотники, грибники и так далее. Это статистика. В диком месте за 70 лет несколько происшествий — лично для меня это не показатель аномальности», — рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что при правильной подготовке к походу шансы на спасение существенно увеличиваются.
Хроника происшествий.
28 октября 1954 года в районе горы Сивуха в верховье Маны потерпел крушение Ил-12 авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер врезался в гору, погибли 19 человек.
28 августа 2019 года в Партизанском районе пропал 67-летний Владимир Шатыгин.
28 сентября 2025 года ушли в поход и не вернулись Ирина, Сергей и Арина Усольцевы.
23 октября 2025 года стало известно об исчезновении рыбака в нескольких десятках километров от места пропажи семьи Усольцевых. Местонахождение мужчины остается неизвестным.
Что происходит сейчас.
С 12 октября в районе пос. Кутурчин Партизанского района прекращены активные поиски Усольцевых с привлечением волонтеров. Сейчас там работают только профессионалы. 24 октября спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали 6 кв. км горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых. Результатов поиски не дали и будут продолжаться далее.