Аномалия места: почему никаких следов Усольцевых не могут найти уже месяц

28 сентября двое взрослых и пятилетняя девочка покинули туристическую базу и отправились в короткий поход по Кутурчинскому Белогорью. В этот день Сергея, Ирину и Арину Усольцевых в последний раз видели немногочисленные свидетели. Почти месяц продолжаются их поиски. В поисках ключа к тайне исчезновения семьи участники тематических сообществ находят удивительные и подчас мистические детали. Так, они обратили внимание на то, что на территории, где ищут Усольцевых и раньше пропадали люди и даже разбился самолет. В беседе с aif.ru эксперты объяснили, считается ли зона аномальной и как ее энергетика могла повлиять на ситуацию.