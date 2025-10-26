В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Белогорском округе Амурской области утром в воскресенье произошла авария с участием пассажирского автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл на 20-м километре автотрассы «Подъезд к Благовещенску». По предварительным данным, транспортные средства столкнулись при движении по дороге, обстоятельства аварии в данный момент уточняются.
На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Движение по данному участку трассы затруднено, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в Хабаровске на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека.