В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Источник: АиФ

В Белогорском округе Амурской области утром в воскресенье произошла авария с участием пассажирского автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл на 20-м километре автотрассы «Подъезд к Благовещенску». По предварительным данным, транспортные средства столкнулись при движении по дороге, обстоятельства аварии в данный момент уточняются.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Движение по данному участку трассы затруднено, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Хабаровске на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека.