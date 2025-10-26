Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борьба за «Москву»: гендеректора кинотеатра во Владивостоке повторно задержали

Прокуратура оспаривает решение суда в отношении директора кинотеатра во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Генерального директора кинотеатра «Москва» Павлика Бабакехяна повторно задержали. Он скрывался от следствия и не исполнял постановление суда в течении четырех лет, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Еще в 2021 году суд постановил гендиректора ООО «Новая Волна Синема» освободить помещения кинотеатра. Однако он не исполнил постановление и скрывался от следствия вплоть до апреля 2025 года.

Бабакехяна задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, что прокуратура намерена оспорить.

Уголовное дело изъяли из региональной службы судебных приставов из-за бездействия и передали в следственные органы внутренних дел. Прокуратура проверит действия должностных лиц и проконтролирует расследование дела.

Ранее «КП» писала о решении суда изменить формулировку причины отставки бывшего начальника таможни во Владивостоке. Его уличили в серьезных нарушениях.