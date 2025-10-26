Борьба за «Москву»: гендеректора кинотеатра во Владивостоке повторно задержали

Генерального директора кинотеатра «Москва» Павлика Бабакехяна повторно задержали. Он скрывался от следствия и не исполнял постановление суда в течении четырех лет, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Еще в 2021 году суд постановил гендиректора ООО «Новая Волна Синема» освободить помещения кинотеатра. Однако он не исполнил постановление и скрывался от следствия вплоть до апреля 2025 года.
Бабакехяна задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, что прокуратура намерена оспорить.
Уголовное дело изъяли из региональной службы судебных приставов из-за бездействия и передали в следственные органы внутренних дел. Прокуратура проверит действия должностных лиц и проконтролирует расследование дела.
Ранее «КП» писала о решении суда изменить формулировку причины отставки бывшего начальника таможни во Владивостоке. Его уличили в серьезных нарушениях.