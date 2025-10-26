Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, стихия движется в западном направлении со скоростью 6 км/ч, а максимальная скорость ветра в эпицентре достигает 51 м/с.