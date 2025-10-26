Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

В настоящее время ураган находится в 200 километрах к юго-востоку от Кингстона — столицы Ямайки. Несмотря на относительно близкое расположение к островному государству, официальные штормовые предупреждения пока не объявлялись.
Ранее власти Гаити сообщили о первых жертвах стихии: три человека погибли, ещё один получил травмы. Экстренные службы продолжают оценку ущерба, а граждан призывают соблюдать меры безопасности.
