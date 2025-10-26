Ричмонд
В Волжском при пожаре в пятиэтажке погибла женщина, спасены 8 человек

Огонь охватил 15 квадратных метров квартиры.

Источник: МЧС РФ

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, в Волжском произошел серьезный пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Возгорание вспыхнуло на четвертом этаже, где огонь охватил 15 квадратных метров, уничтожая домашние вещи.

Оперативные действия пожарных МЧС России позволили спасти восемь человек, среди которых было пятеро детей. Все спасенные были переданы медикам для осмотра. 15 жильцов были эвакуированы из дома по лестничным маршам.

К сожалению, во время тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины.

В ликвидации пожара и спасении людей участвовали 21 сотрудник МЧС и 7 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются специалистами испытательной пожарной лаборатории.