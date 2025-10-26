ПВО отбила массированную атаку 26 украинских дронов на Тульскую область

При этом в регионе сохраняется «опасность атаки БПЛА». Жителям настоятельно рекомендуют следовать инструкциям: «избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъёмку» работы сил обороны.
Узнать больше по теме
