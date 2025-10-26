Жителя Краснодара приговорили к 17 годам за ДТП с полицейским

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор и настаивала на том, что действия Сергея Гурина нельзя квалифицировать как теракт, так как «несопоставимы по последствиям со взрывом или поджогом». Апелляционный военный суд отклонил жалобу. Позднее судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда утвердила приговор.