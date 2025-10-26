Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ: в ДТП с автобусом в Приамурье погиб 1 человек и 10 пострадали

Погибший — водитель пассажирского транспортного средства.

Источник: Аргументы и факты

Водитель автобуса, столкнувшегося с авторефрижератором в Амурской области, погиб, а число пострадавших в результате ДТП увеличилось до 10 человек, сообщила Госавтоинспекция региона.

«По предварительным данным, водитель автобуса Yutong 1978 года рождения скончался при транспортировке в медучреждение. Еще 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами были доставлены в больницу», — рассказали в ГАИ.

Авария произошла сегодня в Белогорском округе, на 20-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску». Обстоятельства произошедшего выясняются.