ГАИ: в ДТП с автобусом в Приамурье погиб 1 человек и 10 пострадали

Водитель автобуса, столкнувшегося с авторефрижератором в Амурской области, погиб, а число пострадавших в результате ДТП увеличилось до 10 человек, сообщила Госавтоинспекция региона.
«По предварительным данным, водитель автобуса Yutong 1978 года рождения скончался при транспортировке в медучреждение. Еще 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами были доставлены в больницу», — рассказали в ГАИ.
Авария произошла сегодня в Белогорском округе, на 20-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску». Обстоятельства произошедшего выясняются.