Рабочие оказались похоронены в траншее в Хабаровском крае

В Хабаровском крае двое мужчин погибли под обрушившейся траншеей в поселке Литовко, — сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
По данным следствия, 21 октября трое односельчан занимались земляными работами по укладке трубопровода к одному из домов, используя экскаватор для рытья траншеи. В момент, когда двое мужчин находились на дне траншеи, откос обрушился, засыпав их землей. Тела потерпевших обнаружили спасатели без признаков жизни.
Следственный отдел по городу Амурску СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.