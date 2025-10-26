Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочие оказались похоронены в траншее в Хабаровском крае

В Амурском районе при земляных работах произошел обвал грунта, погибли двое мужчин.

Источник: Телеграм-канал Хабаровский следком

В Хабаровском крае двое мужчин погибли под обрушившейся траншеей в поселке Литовко, — сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.

По данным следствия, 21 октября трое односельчан занимались земляными работами по укладке трубопровода к одному из домов, используя экскаватор для рытья траншеи. В момент, когда двое мужчин находились на дне траншеи, откос обрушился, засыпав их землей. Тела потерпевших обнаружили спасатели без признаков жизни.

Следственный отдел по городу Амурску СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.