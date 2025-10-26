Рабочие оказались похоронены в траншее в Хабаровском крае

По данным следствия, 21 октября трое односельчан занимались земляными работами по укладке трубопровода к одному из домов, используя экскаватор для рытья траншеи. В момент, когда двое мужчин находились на дне траншеи, откос обрушился, засыпав их землей. Тела потерпевших обнаружили спасатели без признаков жизни.