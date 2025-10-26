Ричмонд
Два человека сгорели в частном доме в Чугуевском округе

В Приморье выясняют причины трагического пожара с двумя жертвами.

Источник: МЧС Приморского края

Трагический пожар в Чугуевском округе унес жизни 44-летнего мужчины и 50-летней женщины. Что стало причиной возгорания, установят дознаватели МЧС, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ведомство.

Пожар произошел сегодня утром в частном доме в селе Булыга-Фадеево. Приехавшие на вызов спасатели потушили огонь на 40 квадратных метрах.

В доме они обнаружили два бездыханных тела — мужчины и женщины. По факту пожара проводят проверку, чтобы установить причины его возникновения и другие обстоятельства.

Ранее «КП» писала о том, что в лесах Приморья объявили высокую пожарную опасность. Жителям края рекомендуют воздержаться от походов в лес и разведения костров.