Названа причина смертельного ДТП с автобусом и фурой-рефрижератором в Приамурье

Причиной крупного ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск» в Белогорском округе в Приамурье, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.