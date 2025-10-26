Ричмонд
Названа причина смертельного ДТП с автобусом и фурой-рефрижератором в Приамурье

Причиной крупного ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск» в Белогорском округе в Приамурье, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Источник: Life.ru

«Предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения водителем автобуса», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия всё ещё работают спасатели и следователи, организован пункт временного обогрева. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и степень вины участников.

Авария произошла утром 26 октября. В салоне автобуса в момент аварии находились 26 пассажиров, включая ребёнка. В результате столкновения пострадали 10 человек, а водитель автобуса скончался по дороге в больницу.

