В Госдуме назвали ситуацию с пропажей Усольцевых «безнравственной аферой»

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.