В Госдуме назвали ситуацию с пропажей Усольцевых «безнравственной аферой»

Семья Усольцевых, которая отправилась в поход в Красноярском крае и бесследно исчезла, повела себя безнравственно. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов.
По словам депутата, подобные опасные вылазки — индивидуальные «хотелки», которые крайне неуместны в нынешнее время. Парламентарий подчеркнул, что сейчас ресурсы нужно тратить на достижение победы в специальной военной операции на Украине, а не на поиск таких туристов.
— На гору какую-то залезть, посидеть там, а потом все тебя должны спасать, миллионы тратить. Это верх неприличия — устраивать какие-то выходки, особенно если есть дети. Это верх неприличия, безнравственно в эти аферы их втягивать, — передает слова народного избранника News.ru.
Усольцевы пропали за полтора месяца до даты возврата долга заводом «Поливест-Железногорск», которым владеет Сергей Усольцев: крайний срок выпадает на 14 ноября. Примечательно, что последние два года активы и прибыль с его предприятия исчезали, и возвращать сумму оказалось не с чего.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.