СК назвал возможную причину смертельного ДТП с автобусом в Приамурье

В Приамурье произошло ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии. Об этом сообщил региональный СУСК РФ.
«Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд на полосу встречного движения водителя автобуса», — следует из сообщения.
Водитель автобуса скончался по дороге в больницу.
Авария произошла в Белогорском округе, на 20-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску».