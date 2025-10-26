СК назвал возможную причину смертельного ДТП с автобусом в Приамурье

В Приамурье произошло ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии. Об этом сообщил региональный СУСК РФ.