Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК назвал возможную причину смертельного ДТП с автобусом в Приамурье

Утром в воскресенье в Белогорском округе столкнулись автобус Yutong и грузовой автомобиль-рефрижератор.

Источник: Аргументы и факты

В Приамурье произошло ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии. Об этом сообщил региональный СУСК РФ.

«Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд на полосу встречного движения водителя автобуса», — следует из сообщения.

Водитель автобуса скончался по дороге в больницу.

Авария произошла в Белогорском округе, на 20-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску».