Праздничный салют стал причиной пожара в Шымкенте

Из-за праздничных фейерверков в Шымкенте произошло возгорание сухой травы на площади 250 квадратных метров — пострадавших нет, передает региональное издание Otyrar.

Как сообщает издание, 25 октября в 23:42 на открытой территории в микрорайоне Нурсат произошло возгорание сухой травы на площади 250 квадратных метров.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента, пожар был локализован в 23:44 и полностью ликвидирован в 23:50. Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации возгорания были задействованы 18 сотрудников и 4 единицы пожарно-спасательной техники департамента по чрезвычайным ситуациям.

