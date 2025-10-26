Праздничный салют стал причиной пожара в Шымкенте

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента, пожар был локализован в 23:44 и полностью ликвидирован в 23:50. Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации возгорания были задействованы 18 сотрудников и 4 единицы пожарно-спасательной техники департамента по чрезвычайным ситуациям.