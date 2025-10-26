Ричмонд
ПВО за ночь сбила 30 украинских дронов в небе над Брянской областью

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 30 украинских дронов в небе над Брянской областью. Об этом у себя в телеграм-канале написал губернатор региона Андрей Богомаз.

Источник: Life.ru

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 30 вражеских БпЛА самолётного типа», — заявил глава области.

По его словам, из местных жителей никто не пострадал. БПЛА не смогли достичь своих целей. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что в общей сложности за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских беспилотника самолётного типа. Больше всего их было сбито в Брянской и Тульской областях (26 БПЛА).

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

