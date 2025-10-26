ПВО за ночь сбила 30 украинских дронов в небе над Брянской областью

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 30 вражеских БпЛА самолётного типа», — заявил глава области.
По его словам, из местных жителей никто не пострадал. БПЛА не смогли достичь своих целей. На месте работают экстренные службы.
Напомним, что в общей сложности за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских беспилотника самолётного типа. Больше всего их было сбито в Брянской и Тульской областях (26 БПЛА).
