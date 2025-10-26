Ричмонд
В Новосибирске водитель сбил семилетнего ребенка во дворе

Ребенок выбежал из-за припаркованной машины.

Источник: Комсомольская правда

Во дворе дома на улице Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве, как сообщает Mash Siberia, произошло ДТП с участием ребенка. Семилетний мальчик был госпитализирован после наезда автомобиля.

ЧП произошло днем 26 октября у дома № 45. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Водитель Tayota Corolla, который двигался по дворовой территории, не успел среагировать и совершил наезд.

Свидетели происшествия незамедлительно подбежали к пострадавшему и вызвали скорую помощь. Мальчика в оперативном порядке доставили в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи. Информация о состоянии его здоровья уточняется.