Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске выросло до 13

Текслер объявил 24 октября днем траура. По его словам, в этот день на всей территории региона будут приспущены флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия. Семьям погибших выплатят по 10 млн рублей, а пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, также получат от 1 млн до 2 млн рублей.