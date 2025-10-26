Ричмонд
Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске выросло до 13

Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске в Челябинской области выросло до 13. Об этом 26 октября сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника, специалисты до сих пор продолжают разбор завалов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 октября сообщил, что всего в результате происшествия пострадали 29. Тогда уточнялось местонахождение 11 человек.

О взрыве на предприятии в Копейске стало известно 22 октября. На месте инцидента начался пожар, в ходе которого на заводе был зафиксирован еще один взрыв. По данным источника «Известий», взрыв мог произойти из-за нарушений техники безопасности. На данный момент работы по устранению последствий взрыва продолжаются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Текслер объявил 24 октября днем траура. По его словам, в этот день на всей территории региона будут приспущены флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия. Семьям погибших выплатят по 10 млн рублей, а пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, также получат от 1 млн до 2 млн рублей.

Позднее в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ было передано уголовное дело о взрыве на предприятии в Копейске. Отмечается, что рассматривать данное происшествие, классифицированное в соответствии с ч. 3 ст. 217 УК РФ, будут следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.