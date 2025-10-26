В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на мосту в Пермском крае

Речь идёт об аварии, о которой стало известно утром 26 октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы засняли последствия ДТП на Усольском мосту. На кадрах было видно сильно разбитый автомобиль. Утверждалось, что неподалёку на асфальте лежало тело погибшего.