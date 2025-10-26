В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на мосту в Пермском крае

Подробности смертельного ДТП на мосту в Пермском крае сайту perm.aif.ru рассказали в региональном ГУ МВД.
Речь идёт об аварии, о которой стало известно утром 26 октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы засняли последствия ДТП на Усольском мосту. На кадрах было видно сильно разбитый автомобиль. Утверждалось, что неподалёку на асфальте лежало тело погибшего.
Информацию о пострадавших в аварии сайту perm.aif.ru подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что один из водителей скончался и рассказали подробности ДТП.
Как выяснилось, авария случилась около 23:45 часов 25 октября на трассе Кунгур — Соликамск — Усолье между двумя автомобилями.
«На 9 км 510 м автодороги водитель а/м Лада 1985 гр выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с а/м Чери. В результате автоаварии водитель Лады погиб на месте происшествия», — рассказали в краевой полиции сайту perm.aif.ru.
Водитель второй машины и пассажиры Лады 1983 года рождения были госпитализированы. Сотрудники МВД продолжают вести проверку и выяснять все обстоятельства ДТП.