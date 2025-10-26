На пожаре в районе Омской области погибли два человека

На пожаре в Больших Уках погибли два человека. Об итогах минувших суток рассказали в ГУ МЧС по Омской области.
Пожар возник ночью, в 03: 58, 25 октября. Горели частный дом, веранда и дровяник. Площадь пожара составила 152 кв. метра, на месте ЧП работали семь сотрудников МЧС и три единицы техники. Двух жильцов дома спасти не удалось.
В этот же день в Омске на 8-й Заозерной горели кровли двух частных домов, веранды и сарай. А в садовом товариществе «Энергетик- ТЭЦ 3» — баня и сарай. Пострадавших в обоих случаях нет.
Также масштабное ЧП случилось в пятиэтажном доме по улице 4-я Любинская. В одном из подъездов загорелся электрощит. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, однако из-за сильного задымления жильцов пришлось эвакуировать. Самостоятельно покинули свои квартиры 12 человек, еще пятерых жильцов верхних этажей вывели на улицу пожарные.