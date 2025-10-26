Останина требует от губернатора Котюкова срочных мер после гибели ребенка

Депутат и председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина направила официальное обращение губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову в связи с чудовищным инцидентом — смертью десятилетнего ребенка, растерзанного бродячими собаками. Произшло это в Березовском районе Краснояоского края 25 октября 2025 года. Трагический случай стал очередным в череде нападений животных на людей в регионе.