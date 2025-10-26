Останина требует от губернатора Котюкова срочных мер после гибели ребенка

Депутат и председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина направила официальное обращение губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову в связи с чудовищным инцидентом — смертью десятилетнего ребенка, растерзанного бродячими собаками. Произшло это в Березовском районе Краснояоского края 25 октября 2025 года. Трагический случай стал очередным в череде нападений животных на людей в регионе.
Парламентарий подчеркивает, что проблема требует немедленного системного решения. Уже 27 октября запланировано заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите граждан от нападений животных с участием представителей Красноярского края.
Останина четко обозначила свою позицию: «Защитить людей от собак, а не собак от псевдогуманистов». Она убеждена, что действующая система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) превратилась в «богатую бюджетную кормушку». А ее лоббисты блокируют, по словам главы комитета, принятие эффективных законопроектов, разработанных рабочей группой.
Депутат призвала краевые власти незамедлительно отреагировать на трагедию и присоединиться к работе над законодательными инициативами, которые обеспечат реальную безопасность граждан.