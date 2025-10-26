Остался с кредитом и без квартиры: 20-летний житель Приморья попался на удочку мошенников

В Уссурийске 20-летний юноша стал жертвой сложной схемы мошенников и лишился квартиры и крупной суммы денег. Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и ведет поиск преступников, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
Потерпевшему позвонили якобы из почтового отделения, затем представились сотрудниками Центробанка и силовых структур. Под предлогом защиты от «черных риелторов» мошенники убедили его сначала взять кредит на 500 тысяч рублей и перевести их на «безопасный счет», а затем продать квартиру за 3,4 миллиона рублей, обменять деньги на криптовалюту и также перевести злоумышленникам.
Осознав, что стал жертвой обмана, молодой человек обратился в полицию. Завели уголовное дело, ведется поиск злоумышленников.
