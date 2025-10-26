СМИ: Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 13 человек

Количество погибших при взрыве на промышленном предприятии «Пластмасс» в Копейске выросло до 13 человек. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
— Специалисты до сих пор продолжают разбор завалов, — говорится в публикации.
Мощный взрыв прогремел поздним вечером 22 октября. Правоохранители по факту случившегося возбудили уголовное дело. Позднее губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура.
Глава региона отдельно уточнял, что взрыв на предприятии в Копейске произошел не из-за попадания украинского беспилотника. Семьям погибших выплатят по 10 миллионов рублей. Как произошел взрыв, реакции очевидцев и причины происшествия — в материале «Вечерней Москвы».