В Новосибирске родители сообщают о попытках похищения детей

В родительских чатах Академгородка в Новосибирске активно обсуждаются сообщения о нескольких случаях, когда неизвестные пытались заманить детей в автомобили. По информации родителей, инциденты произошли в разных частях района.
Как пишут обеспокоенные родители, вблизи домов на улице Ученых неизвестный мужчина пытался завлечь младших школьников к белой машине, предлагая конфеты. Еще один подобный случай был зафиксирован между фермерским центром и ТЦ «Юникорн», где уже женщина подходила к детям с аналогичным предложением.
По словам родителей, злоумышленники действуют по схожей схеме: они подходят к детям и под разными предлогами, такими как «показать котенка» или «раздать сладости», пытаются убедить детей сесть в автомобиль.
По фактам поступивших сообщений сотрудниками полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправным действиям.