В Новосибирске родители сообщают о попытках похищения детей

Как пишут обеспокоенные родители, вблизи домов на улице Ученых неизвестный мужчина пытался завлечь младших школьников к белой машине, предлагая конфеты. Еще один подобный случай был зафиксирован между фермерским центром и ТЦ «Юникорн», где уже женщина подходила к детям с аналогичным предложением.