В Комсомольске-на-Амуре полностью сгорел частный дом

В Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили частный деревянный дом в микрорайоне Менделеева. Во время тушения произошло обрушение конструкций здания. Хозяин дома находился на месте происшествия. В результате пожара дом полностью выгорел, также огнем была повреждена крыша деревянной пристройки. На полную ликвидацию огня и его последствий потребовалось около двух часов. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.