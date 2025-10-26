В Комсомольске-на-Амуре полностью сгорел частный дом

За последние сутки на территории Хабаровского края не было зафиксировано крупных чрезвычайных ситуаций. Однако пожарные подразделения выезжали на 20 техногенных возгораний, три из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили частный деревянный дом в микрорайоне Менделеева. Во время тушения произошло обрушение конструкций здания. Хозяин дома находился на месте происшествия. В результате пожара дом полностью выгорел, также огнем была повреждена крыша деревянной пристройки. На полную ликвидацию огня и его последствий потребовалось около двух часов. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
Пожарные и спасатели МЧС России, а также краевые и городские спасательные формирования участвовали в ликвидации горения сухой растительности на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Специалистам удалось отбить кромку пожаров на общей протяженности около 18 километров.
В настоящее время на большей части территории края установлен I-III класс пожарной опасности. Однако в Бикинском округе и Советско-Гаванском районе сохраняется высокий, IV класс пожарной опасности.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 16 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще 14 районов.