450 квадратных метров: крупный пожар произошел в кафе в ЗКО

«Выявив очаг возгорания и рассчитав пути его возможного распространения, пожарные подразделения ввели лафетные стволы с нескольких сторон одновременно и ликвидировали пожар на общей площади 450 кв. м, не дав распространиться огню на первый этаж здания и помещение магазина».