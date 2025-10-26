Самолет Петербург-Магнитогорск незапланированно сел в Оренбурге

ПЕРМЬ / ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел утром в воскресенье.
«По причине неблагоприятных метеорологических условий в городе Магнитогорске в аэропорту города Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса № 341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Уточняется, что на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Людей разместили в гостинице «Факел» в Оренбурге. Вылет в Магнитогорск запланирован на 14.05 (12.05 мск). Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.