Самолет Петербург-Магнитогорск незапланированно сел в Оренбурге

Уточняется, что на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Людей разместили в гостинице «Факел» в Оренбурге. Вылет в Магнитогорск запланирован на 14.05 (12.05 мск). Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.