Самолет Петербург-Магнитогорск незапланированно сел в Оренбурге

Самолет Петербург-Магнитогорск незапланированно сел в Оренбурге из-за погоды.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ / ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром в воскресенье.

«По причине неблагоприятных метеорологических условий в городе Магнитогорске в аэропорту города Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса № 341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Людей разместили в гостинице «Факел» в Оренбурге. Вылет в Магнитогорск запланирован на 14.05 (12.05 мск). Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.