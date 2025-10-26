Пожилой пешеход погиб на трассе в Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, авария произошла рано утром 26 октября на участке автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Предварительно, инцидент произошел, когда 71-летний мужчина шел попутно движению транспорта по краю дороги. На нем не было одежды со светоотражающими элементами, заметными в сумерках и в темное время суток.