Пожилой пешеход погиб на трассе в Ростовской области

Водитель грузовой машины сбил насмерть 71-летнего мужчину на донской трассе.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области водитель грузового FAW сбил пешехода, пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла рано утром 26 октября на участке автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Предварительно, инцидент произошел, когда 71-летний мужчина шел попутно движению транспорта по краю дороги. На нем не было одежды со светоотражающими элементами, заметными в сумерках и в темное время суток.

Известно, что за рулем автомобиля находился 51-летний мужчина. На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Правоохранители просят донских водителей быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

