Тайна пропавшей семьи Усольцевых: золото Белогорья как ключ к разгадке?

Золотоносный участок «Среднее течение Мины с притоками» официально принадлежит ООО «Аллком». Примечательно, что генеральным директором компании является Евгений Кудряшов — владелец турбазы «Геосфера», где останавливались Усольцевы перед роковым походом. Ранее в интервью он утверждал, что золотые прииски находятся в 40−50 км от этих мест, хотя лицензия охватывает именно район скал Мальвинка и Буратинка.