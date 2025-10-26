Тайна пропавшей семьи Усольцевых: золото Белогорья как ключ к разгадке?

Золотоносный участок «Среднее течение Мины с притоками» официально принадлежит ООО «Аллком». Примечательно, что генеральным директором компании является Евгений Кудряшов — владелец турбазы «Геосфера», где останавливались Усольцевы перед роковым походом. Ранее в интервью он утверждал, что золотые прииски находятся в 40−50 км от этих мест, хотя лицензия охватывает именно район скал Мальвинка и Буратинка.
Содержание золота в местных песках достигает 3353 мг/м³, что делает участок чрезвычайно ценным. Накануне исчезновения семьи компания Кудряшова пыталась продать лицензию за 6,5 млн рублей.
Возникает вопрос: могли ли Усольцевы случайно столкнуться с нелегальными старателями? Или их поход был связан с интересом к золотоносному участку? Тайга продолжает хранить свои секреты, но золотая жила Белогорья может стать ключом к разгадке этой трагедии.