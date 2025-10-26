В Чите мужчина проник в чужой гараж и украл два мотоцикла

Им оказался 59-летний мужчина, который ранее не раз был судим за похожие преступления. Обвиняемый сам признался в содеянном и рассказал, что проезжая мимо гаража, приметил мотоциклы, ночью проник в бокс и с помощью грузовика вывез их. Подозреваемый признался, что хотел продать транспортные средства. Мотоциклы изъяли и вернули владельцу. А в отношении вора завели уголовное дело.