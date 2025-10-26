В Чите мужчина проник в чужой гараж и украл два мотоцикла

Житель Читы украл из гаражного кооператива украл два спортивных мотоцикла. Их оценили общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ChitaMedia со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю. Неизвестный взломал гаражную дверь, чтобы попасть в бокс.
— Когда в дежурную часть поступило заявление от потерпевшего, оперативники быстро установили личность подозреваемого, — уточнили в пресс-службе полиции.
Им оказался 59-летний мужчина, который ранее не раз был судим за похожие преступления. Обвиняемый сам признался в содеянном и рассказал, что проезжая мимо гаража, приметил мотоциклы, ночью проник в бокс и с помощью грузовика вывез их. Подозреваемый признался, что хотел продать транспортные средства. Мотоциклы изъяли и вернули владельцу. А в отношении вора завели уголовное дело.