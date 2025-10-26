В Омской области завершено расследование дела о нападении на полицейских в Павлоградке

Жителя Павлоградки осудят за публичное оскорбление полицейского. Расследование уголовного дела завершили следователи СУ СК России по Омской области.
По версии следствия, в июле и августе 2025 года обвиняемый, пытаясь избежать задержания за административные правонарушения, угрожал ножом и нападал на полицейских, прибывших на место по сообщению о нарушении общественного порядка.
Ранее судимый мужчина был заключен под стражу по ходатайству следствия. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные статьями 319 (публичное оскорбление представителя власти) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса РФ.
Санкции статей предусматривают наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.