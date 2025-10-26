Ричмонд
Уфимка три года страдает от издевательств и избиений бывшего мужа

Жительница Уфы рассказала о том, что она переживает.

Источник: Комсомольская правда

Уфимка рассказала о том, что ее бывший муж уже три года регулярно караулит и избивает ее. По словам женщины, она опасается, что мужчина ее убьет, сообщили журналисты Телеграм-канала Baza.

Передается, что супруги прожили в браке более десяти лет, родив двоих детей. На развод женщина решилась несколько лет назад, когда ее супруг начал буянить и выпивать.

После развода ее жизнь стала еще хуже — бывший муж начал регулярно подкарауливать, избивать, писать угрозы, врываться в жилье, угрожать убийством. Страдает от этого не только сама женщина, но и ее дети. Сейчас она обратилась в полицию.

