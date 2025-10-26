Ричмонд
Автобус с детьми врезался в грузовик в Свердловской области

Пассажирский автобус попал в ДТП в Свердловской области.

Источник: ГАИ

В Тугулымском районе (Свердловская область) автобус с детьми въехал в грузовик. Авария случилась на Тюменском тракте. В салоне автобуса Hyndai находились 36 человек, в том числе 10 детей. За рулем был 71-летний водитель. В аварии пострадала 40-летняя пассажирка. Ее с травмой бедра госпитализировали в больницу Тюмени, рассказали в ГАИ. Автобус возил детей со взрослыми в цирк. Авария произошла, когда он возвращался из Тюмени в Пышму.